В Кызылорде 37-летний психически неуравновешенный мужчина угрожал взорвать дом

В ходе обследования территории подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства не обнаружено.

В Кызылорде задержала мужчину, ложно сообщившего о взрывном устройстве , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.





7 августа примерно в 03:20 часов ночи в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что взорвет двумя газовыми баллонами и семью гранатами жилой дом по улице Панфилова.





После поступления сигнала на место происшествия незамедлительно были стянуты комплексные силы полиции. В ходе обследования территории подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства не обнаружено. В результате оперативно-розыскных мероприятий 37-летний житель города задержан и доставлен в УВД города Кызылорда.





В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, ведется досудебное расследование.





В ходе проверки было установлено, что задержанный мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.





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