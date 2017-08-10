В Кызылорде 37-летний психически неуравновешенный мужчина угрожал взорвать дом
10 августа 2017, 19:32
В ходе обследования территории подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства не обнаружено.
В Кызылорде задержала мужчину, ложно сообщившего о взрывном устройстве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
7 августа примерно в 03:20 часов ночи в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что взорвет двумя газовыми баллонами и семью гранатами жилой дом по улице Панфилова.
После поступления сигнала на место происшествия незамедлительно были стянуты комплексные силы полиции. В ходе обследования территории подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства не обнаружено. В результате оперативно-розыскных мероприятий 37-летний житель города задержан и доставлен в УВД города Кызылорда.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, ведется досудебное расследование.
В ходе проверки было установлено, что задержанный мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Фото: www.ca-irnews.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872507-bcdfe50a202d48a4b50b1035a2d647d0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...