Заменить Малахова на "Пусть говорят" согласился Панин

Теперь выяснилось, что вести скандальное ток-шоу не против одиозный актер Алексей Панин, который в разное время разгуливал по улицам в женском белье, мастурбировал под окнами домов и демонстрировал на пляже детям свое достоинство. Вопрос – в деньгах.