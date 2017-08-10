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К.Токаев принял сопредседателя группы дружбы Казахстан-Швейцария Ф.Ломбарди

10 августа 2017, 19:42

Казахстан рассматривает Швейцарию как важного партнера в Европе.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял сопредседателя группы дружбы Казахстан-Швейцария Федерального Собрания Швейцарии Филиппо Ломбарди, сообщает пресс-служба Сената Парламента.

Спикер подчеркнул, что Казахстан рассматривает Швейцарию как важного партнера в Европе, между странами налажен конструктивный политический диалог. Предстоящие переговоры Президента Н.Назарбаева с Главой Швейцарии будут иметь, по мнению Спикера, большое значение для наращивания сотрудничества между двумя странами.



Стороны обсудили перспективы углубления межпарламентского сотрудничества. К.Токаев проинформировал Ф.Ломбарди об итогах выборов в Сенат, в ходе которых в верхнюю Палату Парламента было избрано 16 депутатов. В наблюдении за выборами участвовали 518 международных и отечественных наблюдателей, 244 представителя казахстанских и иностранных СМИ.

Собеседники обменялись мнением по вопросам международной повестки дня, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Председатель Сената выразил признательность Швейцарии за поддержку водных проектов в Центральной Азии.

В этой связи К.Токаев отметил важность совместно организованной в рамках выставки «ЭКСПО» региональной конференции по водным ресурсам.

Мероприятие стало уникальной площадкой для изучения возможностей институционализации диалога по водным ресурсам в Центральной Азии», - отметил глава Сената

В ходе беседы были также обсуждены перспективы развития сотрудничества регионов Казахстана и Швейцарии. Позитивным импульсом для развития дружественных отношений двух государств послужит подписание меморандума о взаимопонимании между Алматинской областью и кантоном Тичино.

Фото: пресс-службы Сената

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