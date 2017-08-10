До каких пор на дорогах Алматы будет идти капремонт рассказал депутат Маслихата

По словам Набиева, уже в сентябре-октябре горожане сменят свой гнев на милость, а пока всем нам нужно запастись терпением. После реконструкции центральные улицы, такие как Панфилова, Гоголя, площадь «Астана», Арбат, преобразятся и станут украшением нашего города. "...Насколько я знаю, везде будет применен натуральный камень – гранит. Мощение гранитом всегда показывает финансовое благополучие, это и практично, и долговечно, и красиво.





Уверен, что уже в начале осени алматинцы поменяют свое мнение, будут засылать в социальные сети другие комментарии, радоваться и благодарить администрацию города"





Депутат отметил, что сегодняшнему строительному буму в городе предшествовала целая цепочка причин. Дело в том, что последние года три не производился капитальный ремонт трубопроводов, дорог и тротуаров, это связано с тем, что Алматы готовился к серьезному мероприятию – Универсиаде-2017. Основное внимание было приковано к строительству спортивных объектов. И мы не имели права упасть лицом в грязь, перекопать магистральные сети, потому что Алматы представлял лицо страны, а мы могли где-то не успеть завершить ремонт. Поэтому основное внимание было сконцентрировано на строительстве этих знаковых объектов. А между тем клубок этих проблем копился и выпал на нынешнее лето, потому что плановый ремонт перенесли.





Сегодня не только асфальт новый укладывают, а меняют тепло-, водомагистрали, арычные сети.



