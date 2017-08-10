7,3 млн тонн нефти переработали в Казахстане за полгода

За январь-июнь 2017 года на НПЗ РК переработано 7 338,3 тыс.тонн нефти, что на 5,4% больше соответствующего показателя за аналогичный период 2016 года , сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.





По информации МИнэнерго, Павлодарский нефтехимический завод в I полугодии переработало 2648,7 тыс. тонн (+13,1%), ПетроКазахстан Ойл Продактс (Шымкентский НПЗ) - 1895,5 тыс. тонн (-19,8%), Атырауский нефтеперерабатывающий завод - 2508,3 тыс. тонн (+19,6%).





На НПЗ РК произведено: бензина - 1 544,8 тыс.тонн (+2,4 %), авиакеросина - 110,6 тыс.тонн (-20,5%), дизельного топлива - 2 127,7 тыс.тонн (+4,9%), мазута - 1 515,5 тыс.тонн (+11,1%).





Фото: kursiv.kz



