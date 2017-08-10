Евросоюз расширил санкции против КНДР

В рамках резолюции в список ЕС попали еще девять человек и четыре юридических лица из КНДР.

Евросоюз частично выполнил резолюцию Совбеза ООН 2371 о расширении действующих санкций против КНДР в связи с ее ракетынми испытаниями и угрозами , передает , передает Росбалт

Так, в рамках резолюции в список ЕС попали еще девять человек и четыре юридических лица из КНДР, против которых действует заморозка активов и запрет на поездки. Среди организаций упоминается, в частности, северокорейский Банк внешней торговли.

Теперь в санкционном списке, введенном в соответствии с решениями СБ ООН, значатся 62 физических и 50 юридических лиц. Еще 41 человек и 7 юрлиц внесены в список санкций Евросоюзом самостоятельно.

«Совет будет работать над тем, чтобы быстро наложить (на КНДР) другие санкции, включенные в резолюцию 2371 СБ ООН», — гласит сообщение Совета ЕС.

В субботу, 5 августа, Совбез ООН одобрил подготовленную США резолюцию по ужесточению санкций против КНДР на фоне ее ракетных испытаний. Согласно проекту резолюции, она предполагает масштабный запрет на поставки из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Кроме того, будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.



