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Впервые в Талдыкоргане открылась выставка 50 лучших фотографий National Geographic

10 августа 2017, 20:53

В течение месяца жители и гости Алматинской области смогут посмотреть лучшие фотографии оставившие свой след в мировой истории.

В областном центре Алматинской области во Дворце школьников открылась выставка с 50-ю лучшими фотографиями известного научно-познавательного журнала «National Geographic». Такая выставка впервые проходит в регионах нашей страны, а именно в городе Талдыкорган, благодаря представителям Управления внутренней политики и Управления туризма Алматинской области.

На открытие присутствовали представители National Geographic Қазақстан и специально приглашенный известный фотограф Китайской Народной Республики, Екпін Хасанжан.
«В течение месяца жители и гости Алматинской области смогут посмотреть лучшие фотографии оставившие свой след в мировой истории, опубликованные на страницах издания.



На выставке, которая продлится целый месяц, будут представлены самые знаменитые фотографии, изменившие мир за всю 129 летнюю историю популярнейшего журнала. В частности культовая фотография Стива Маккари «Афганская девочка», уникальные снимки Джейна Гудолла, фотоснимок священной Мекки сделанной в 1965 году Томасом Аберкромбом и многие другие потрясающие фото произведение «National Geographic».



«На выставке очень много картин, которые можно показать с гордостью. Например, снимок Титаника сделанный Эмори Кристофом на глубине 4022 метров, созданную с помощью новых технологий. Благодаря этой картине была изучена история Титаника. В связи с этим, снят легендарный художественный фильм «Титаник», - сказал в ходе брифинга ответственный редактор казахской редакции журнала "National Geographic" Максат Ясылбаевич



По завершению мероприятия сотрудники журнала «National Geographic Қазақстан» отправились в специальную экспедицию в самые красивейшие места Алматинской области.

Маршрут экспедиции будет проходить по следующим пунктам: Алтын емел, Аулие агаш, Чарынский каньон, Озеро Кольсай, Березовое озеро, гора Торайгыр, Иссыкский курган, Петроглифы Тамгалы и во многие другие исторические и культурные памятники Алматинской области.




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