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В Сети появилось видео спасения девочки, которая едва не выпала из окна третьего этажа

10 августа 2017, 21:10

Видео посмотрели уже более 21 тыс. пользователеи.

Видео спасения ребенка появилось на странице Budnikz в Instagram. На кадрах парни взобравшись на "Газель" и друг на друга сняли девочку с карниза окна, передает Zakon.kz

Как сообщил очевидец, девочка выдавила москитную сетку и, сидя на подоконнике, свесила ноги из окна. А родителей ребенка не было дома.

Пользователи Сети выразили благодарность неравнодушным парням за их добрый поступок.



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