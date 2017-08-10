В Сети появилось видео спасения девочки, которая едва не выпала из окна третьего этажа
10 августа 2017, 21:10
Видео посмотрели уже более 21 тыс. пользователеи.
Видео спасения ребенка появилось на странице Budnikz в Instagram. На кадрах парни взобравшись на "Газель" и друг на друга сняли девочку с карниза окна, передает Zakon.kz
Как сообщил очевидец, девочка выдавила москитную сетку и, сидя на подоконнике, свесила ноги из окна. А родителей ребенка не было дома.
Пользователи Сети выразили благодарность неравнодушным парням за их добрый поступок.
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