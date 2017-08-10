Новый флешмоб с выдавливанием из женской груди «сердечек» набирает обороты

Новая затея привлекла внимание уже более 1,6 миллиона человек.

Пользователи китайских социальных сетей запустили флешмоб, в рамках которого начали массово выдавливать «сердечки» из женских грудей. Об этом сообщает Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Shanghaiist.





Акция Heart-shaped Boob Challenge была запущена в Weibo популярной китайской стримершей, которая продемонстировала «сердечко» во время одной из прямых трансляций, выложила снимки своей груди в соцсеть и бросила вызов другим пользователям.





Как утверждают сотрудники Shanghaiist, ее затея привлекла внимание уже более 1,6 миллиона человек.





Отмечается, что большинство из опубликованных в Weibo снимков были оперативно удалены администрацией соцсети. Тем не менее они находятся в свободном доступе на сохраненной копии сайта.





В конце ноября 2016 года в сети запустили флешмоб под названием One Finger Challenge, в рамках которого необходимо сделать обнаженное селфи, прикрыв интимные части тела одним пальцем. Акция началась с популярной в азиатских соцсетях картинки художника Sky-FreeDom, на которой обнаженная девушка фотографируется в зеркало с вытянутым пальцем.





Фото: lenta.ru



