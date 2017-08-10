Новый флешмоб с выдавливанием из женской груди «сердечек» набирает обороты
10 августа 2017, 21:19
Новая затея привлекла внимание уже более 1,6 миллиона человек.
Пользователи китайских социальных сетей запустили флешмоб, в рамках которого начали массово выдавливать «сердечки» из женских грудей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Shanghaiist.
Акция Heart-shaped Boob Challenge была запущена в Weibo популярной китайской стримершей, которая продемонстировала «сердечко» во время одной из прямых трансляций, выложила снимки своей груди в соцсеть и бросила вызов другим пользователям.
Как утверждают сотрудники Shanghaiist, ее затея привлекла внимание уже более 1,6 миллиона человек.
Отмечается, что большинство из опубликованных в Weibo снимков были оперативно удалены администрацией соцсети. Тем не менее они находятся в свободном доступе на сохраненной копии сайта.
В конце ноября 2016 года в сети запустили флешмоб под названием One Finger Challenge, в рамках которого необходимо сделать обнаженное селфи, прикрыв интимные части тела одним пальцем. Акция началась с популярной в азиатских соцсетях картинки художника Sky-FreeDom, на которой обнаженная девушка фотографируется в зеркало с вытянутым пальцем.
Фото: lenta.ru
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