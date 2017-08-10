Госпитализирована певица Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шинейд О'Коннор госпитализирована в США после того, как в Facebook появилось ее видео с призывом о помощи и признанием о тяжелом душевном состоянии

Ранее сообщалось, что О'Коннор обратилась к своим друзьям с эмоциональным призывом о помощи, заявив, что страдает тяжелыми душевными расстройствами. В своем аккаунте в Facebook 50-летняя певица разместила видеозапись, в которой сообщила, что проживает в мотеле американского штата Нью-Джерси и "борется за свою жизнь". Кроме того, она чувствует себя одинокой, после того как ее лишили опеки над 13-летним сыном.





По данным издания, после публикации видео фанаты О'Коннор поехали в мотель, чтобы предложить ей свою помощь, а шотландская певица Энни Леннокс стала искать ее друзей и родственников.





На данный момент О'Коннор находится в больнице в Нью-Джерси, отмечает газета. Друг певицы написал от ее имени в Facebook, что она "окружена любовью и получает наилучшую помощь".



