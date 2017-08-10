Госпитализирована певица Шинейд О'Коннор
10 августа 2017, 21:25
У О'Коннор ранее было диагностировано биполярное расстройство.
Ирландская певица Шинейд О'Коннор госпитализирована в США после того, как в Facebook появилось ее видео с призывом о помощи и признанием о тяжелом душевном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Ранее сообщалось, что О'Коннор обратилась к своим друзьям с эмоциональным призывом о помощи, заявив, что страдает тяжелыми душевными расстройствами. В своем аккаунте в Facebook 50-летняя певица разместила видеозапись, в которой сообщила, что проживает в мотеле американского штата Нью-Джерси и "борется за свою жизнь". Кроме того, она чувствует себя одинокой, после того как ее лишили опеки над 13-летним сыном.
По данным издания, после публикации видео фанаты О'Коннор поехали в мотель, чтобы предложить ей свою помощь, а шотландская певица Энни Леннокс стала искать ее друзей и родственников.
На данный момент О'Коннор находится в больнице в Нью-Джерси, отмечает газета. Друг певицы написал от ее имени в Facebook, что она "окружена любовью и получает наилучшую помощь".
О'Коннор, у которой было диагностировано биполярное расстройство, в июне прошлого года опровергала сообщения о том, что прыгнула с моста в попытке покончить с собой. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток.
В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, так же она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.
Фото: СтарХит
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