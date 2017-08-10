В Астане будут наказывать водителей автобусов, отключающих валидаторы

По всем случаям неисправности валидаторов в автобусах пассажиры могут позвонить в контакт-центр.

Если водители общественного транспорта самовольно отключат электронное устройство, то автобус будет снят с линии , сообщила корреспонденту , сообщила корреспонденту медиацентра столичного акимата заместитель руководителя службы транспортного контроля Астаны филиал ТОО «Астана LRT» Гульден Джусупбекова.





«Если факт своевольного отключения зафиксируют инспектора службы транспортного контроля, то обязательно будет составлен акт. Дальнейшее разбирательство с водителем автобуса произойдет на дисциплинарном совете в автопарке. Руководство столичных автопарков принимает решение о наказании водителей за подобные случаи. В большинстве случаев это штрафы, либо дисциплинарное взыскание согласно трудовому договору», – пояснила Г. Джусупбекова





При поломке аппарата во время маршрута не по вине водителя информация о неисправности передается диспетчерам автопарка, столичного центра диспетчеризации транспорта.





«Диспетчер вызывает службу технической поддержки. На место должна выехать обслуживающая компания, которая отремонтирует валидатор. Если аппарат не удастся настроить, то автобус будет снят с рейса и вернется в автопарк. На маршрут автобус выйдет только после устранения причин неисправности валидатора», – резюмировала Г. Джусупбекова.





Спикер также добавила, что по всем случаям неисправности валидаторов в автобусах пассажиры могут позвонить в контакт-центр 574-777.



