Число пострадавших от землетрясения в Сычуани возросло почти до 500 человек

Число пострадавших в результате произошедшего во вторник землетрясения в китайском уезде Цзючжайгоу возросло до 493 человек.

По данным властей, 45 человек получили тяжелые травмы, еще 56 - относительно тяжелые. Ранения оставшихся 392 человек пострадавших медики оценивают как легкие.





Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу были зафиксированы вечером во вторник. Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр провинции Сычуань).





Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано более 770 афтершоков.





Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренних войск), пожарных, полиции, а также народного ополчения.





Фото: storage.darakchi.uz







