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Алматинцы сняли на видео обрушение части облицовки жилого дома в мкр."Калкаман"

10 августа 2017, 22:04

Пользователи пишут, что кусок обшивки упал на одну машину Nissan Juke, чудом не пострадал ребенок.

В Сети появилось видео момента обрушения облицовки дома ЖК "Премьера", который находится в мкр."Калкаман", передает Zakon.kz

Кусок облицовки упал во время сильного ветра сегодня днем. "Сильный ветер против качественных казахстанских домов", - отмечается в подписи к видео.

Пользователи пишут, что кусок обшивки упал на одну машину Nissan Juke, чудом не пострадал ребенок.



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