Алматинцы сняли на видео обрушение части облицовки жилого дома в мкр."Калкаман"
10 августа 2017, 22:04
Пользователи пишут, что кусок обшивки упал на одну машину Nissan Juke, чудом не пострадал ребенок.
В Сети появилось видео момента обрушения облицовки дома ЖК "Премьера", который находится в мкр."Калкаман", передает Zakon.kz
Кусок облицовки упал во время сильного ветра сегодня днем. "Сильный ветер против качественных казахстанских домов", - отмечается в подписи к видео.
Пользователи пишут, что кусок обшивки упал на одну машину Nissan Juke, чудом не пострадал ребенок.
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