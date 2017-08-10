Алматинцы сняли на видео обрушение части облицовки жилого дома в мкр."Калкаман"

Пользователи пишут, что кусок обшивки упал на одну машину Nissan Juke, чудом не пострадал ребенок.

Сети появилось видео момента обрушения облицовки дома ЖК " Премьера " , которы й находится в мкр. " Калкаман " , передает , передает Zakon.kz





Кусок облицовки упал во время сильного ветра сегодня днем. "Сильный ветер против качественных казахстанских домов", - отмечается в подписи к видео.





Пользователи пишут, что кусок обшивки упал на одну машину Nissan Juke, чудом не пострадал ребенок.







