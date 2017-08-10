Казахстанская чемпионка мира по биатлону среди юниоров переходит в сборную Россию

18-летняя казахстанская биатлонистка Арина Пантова с нового сезона будет выступать за сборную России , передает , передает Vesti.kz





Свое решение Пантова объяснила на странице в Instagram. По ее словам, главным фактором в смене спортивного гражданства стали семейные обстоятельства - ее отец переехал из родного Павлодара в Тюмень, где продолжит тренерскую карьеру.





"Думаю, немного ясности в происходящей ситуации не повредит. Мой переход никак не связан с деньгами! Это спонтанное решение объясняется гораздо проще. Сюда пригласили работать папу - вот и все! То, что здесь конкуренции больше, так это только на пользу - бегать же интереснее будет. А Казахстан я всегда любила и буду любить! И никогда ничего плохого про него не говорила" - написала Пантова.





В 2016 году Пантова завоевала золотую медаль в гонке преследования (пасьют) на юниорском чемпионате мира, а на Юношеской Олимпиаде выиграла "бронзу" в спринте.





Родилась и выросла Пантова в Павлодаре в биатлонной семье: ее мама Виктория работает тренером и была первым наставником дочери, отец Дмитрий в составе сборной Казахстана участвовал на Олимпиадах-1994, 1998 и 2002 года, а старший брат Антон с 2007 года выступает за сборную Казахстана и в прошедшем сезоне выигрывал "серебро" на Универсиаде-2017 и Азиаде-2017.





Стоит отметит, что информации о переходе 26-летнего Антона Пантова в другую сборную на данный момент не поступало.





Фото: соцсети



