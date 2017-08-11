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Сменился аким города Каражала

11 августа 2017, 00:04

Им стал Тилектес Досаев.

Новый аким назначен в городе Каражал Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Им стал Тилектес Досаев, до назначения руководивший управлением государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, глава региона Ерлан Кошанов поблагодарил за работу прежнего акима Каражала Кайрата Шорманбаева. Он трудился на этой должности около пяти лет. В какую сферу и на какую должность будет назначен Шорманбаев, не сообщается. 43-летний Досаев Тилектес Темирбекович имеет два высших образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Советского района Караганды.

В разные годы работал в отделе благоустройства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима района имени Казыбек би и аппарата акима Карагандинской области. Также был заместителем акимов Шахтинска и Приозерска.

Фото: inform.kz



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