Сменился аким города Каражала
11 августа 2017, 00:04
Им стал Тилектес Досаев.
Новый аким назначен в городе Каражал Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».
Им стал Тилектес Досаев, до назначения руководивший управлением государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.
Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, глава региона Ерлан Кошанов поблагодарил за работу прежнего акима Каражала Кайрата Шорманбаева. Он трудился на этой должности около пяти лет. В какую сферу и на какую должность будет назначен Шорманбаев, не сообщается. 43-летний Досаев Тилектес Темирбекович имеет два высших образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «государственное и местное управление».
Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Советского района Караганды.
В разные годы работал в отделе благоустройства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима района имени Казыбек би и аппарата акима Карагандинской области. Также был заместителем акимов Шахтинска и Приозерска.
Фото: inform.kz
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