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В Антарктиде нашли 100-летний пирог с цукатами

11 августа 2017, 00:16

Пирог мог принадлежать одной из групп Британской антарктической экспедиции 1910–1913 годов.

На мысе Адэр в Восточной Антарктиде обнаружили пирог с цукатами, который был изготовлен более 100 лет назад, сообщает телеканал НТВ.

Как сообщает новозеландский фонд Antarctic Heritage Trust, пирог был изготовлен компанией Huntley & Palmers. Он хранился в железной коробке и был завернут в бумагу.

Судя по фотографиям, коробка за прошедшее время сильно испортилась. Однако сам пирог выглядел «почти съедобным» и не имел посторонних запахов, отмечают исследователи.

Считается, что пирог мог принадлежать одной из групп Британской антарктической экспедиции 1910–1913 годов.





Фото: @InspireExplore /twitter.com

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