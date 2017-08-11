В Антарктиде нашли 100-летний пирог с цукатами

На мысе Адэр в Восточной Антарктиде обнаружили пирог с цукатами, который был изготовлен более 100 лет назад,

Как сообщает новозеландский фонд Antarctic Heritage Trust, пирог был изготовлен компанией Huntley & Palmers. Он хранился в железной коробке и был завернут в бумагу.





Судя по фотографиям, коробка за прошедшее время сильно испортилась. Однако сам пирог выглядел «почти съедобным» и не имел посторонних запахов, отмечают исследователи.