В Антарктиде нашли 100-летний пирог с цукатами
11 августа 2017, 00:16
Пирог мог принадлежать одной из групп Британской антарктической экспедиции 1910–1913 годов.
На мысе Адэр в Восточной Антарктиде обнаружили пирог с цукатами, который был изготовлен более 100 лет назад, сообщает телеканал НТВ.
Как сообщает новозеландский фонд Antarctic Heritage Trust, пирог был изготовлен компанией Huntley & Palmers. Он хранился в железной коробке и был завернут в бумагу.
Судя по фотографиям, коробка за прошедшее время сильно испортилась. Однако сам пирог выглядел «почти съедобным» и не имел посторонних запахов, отмечают исследователи.
Считается, что пирог мог принадлежать одной из групп Британской антарктической экспедиции 1910–1913 годов.
Фото: @InspireExplore /twitter.com
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