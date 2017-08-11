2016 год назвали самым теплым за 137 лет наблюдений
11 августа 2017, 00:48
Кроме того, ученые зафиксировали рекордно высокий уровень подъема мирового океана.
Прошлый год стал самым жарким за 137 лет наблюдений, что вызвано долгосрочным глобальным потеплением климата. Такие данные содержатся в докладе Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США, опубликованном в четверг, передает ТАСС.
В подготовке ежегодного доклада под названием "Состояние климата" участвовали 450 ученых из 60 стран. Согласно изложенным в нем данным, концентрация парниковых газов в атмосфере была в прошлом году на самой высокой отметке за 58 лет (402,9 молекул диоксида углерода на миллион).
Температура на поверхности земли повысилась за год на 0,45 - 0,56 градуса по сравнению со средним показателем за последние 30 лет. Кроме того, зафиксирован рекордно высокий уровень мирового океана, который поднялся на 82 мм по сравнению с 1993 годом, когда впервые были проведены соответствующие исследования.
Фото: zn.ua
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