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«ҚазАвтоЖол» проводит ремонт автодорог к туристическим зонам

11 августа 2017, 01:00

Полное завершение проекта планируется в 2021 г.

В рамках исполнения Программы развития автомобильных дорог, ведущих к туристическим зонам, АО «НК «ҚазАвтоЖол» в текущем году ведется полномасштабная работа по реконструкции и ремонту. Так, в направлении оз.Алаколь начата реконструкция автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск протяженностью 763 км., сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

На сегодняшний день с генеральным подрядчиком подписан договор «Под ключ».

Полное завершение проекта планируется в 2021 г. Проект будет реализован за счёт средств международных финансовых институтов.

Фото: 24.kz


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