«ҚазАвтоЖол» проводит ремонт автодорог к туристическим зонам

Полное завершение проекта планируется в 2021 г.

В рамках исполнения Программы развития автомобильных дорог, ведущих к туристическим зонам, АО «НК «ҚазАвтоЖол» в текущем году ведется полномасштабная работа по реконструкции и ремонту. Так, в направлении оз.Алаколь начата реконструкция автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск протяженностью 763 км ., сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».





На сегодняшний день с генеральным подрядчиком подписан договор «Под ключ».





Полное завершение проекта планируется в 2021 г. Проект будет реализован за счёт средств международных финансовых институтов.





Фото: 24.kz



