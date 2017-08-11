Японцы массово скупают подземные бункеры из-за ядерной угрозы КНДР

Специалисты не успевают даже пополнять склады таким товаром, как воздушные фильтры для очистки воздуха в бункерах.

В связи с возможными атаками со стороны Северной Кореи жители Японии принялись массово скупать подземные бункеры. С марта утроились продажи у компании Oribe Seiki Seisakusho, которая специализируется на производстве таких сооружений. Компания уже более 30 лет занимается обеспечением готовности к стихийным бедствиям , сообщает , сообщает Life.ru





Однако сейчас, в свете стихийного спроса на свою продукцию, специалисты Oribe Seiki Seisakusho не успевают даже пополнять склады таким товаром, как воздушные фильтры для очистки воздуха в бункерах.





Военные КНДР заявили о подготовке плана удара по острову Гуам, на котором расположены военные базы США. Как предполагается, атака может быть осуществлена четырьмя ракетами «Хвасон-12», которые должны будут пролететь через три японские префектуры.





Фото: novosti.kg



