Казахстанские баскетболисты проиграли сборным Новой Зеландии и Южной Кореи на чемпионате Азии

11 августа 2017, 02:00

В заключительном матче казахстанские баскетболисты сыграют с хозяевами - командой Ливана.

Сборная Казахстана потерпела два крупных поражения на чемпионате Азии по баскетболу в Бейруте (Ливан), сообщает Sports.kz.

В первом матче предварительного раунда группы «С» Казахстан проиграл Новой Зеландии со счетом 49:70 (11:15, 11:14, 15:25, 12:16), а затем разгромно уступил Южной Корее - 55:116 (15:18, 11:32, 11:32, 18:34). В заключительном матче казахстанские баскетболисты сыграют с хозяевами - командой Ливана. Игра состоится 12 августа.

В финальном раунде команды, занявшие вторые и третьи места в группах, играют за попадание в четвертьфинал и последующие стадии, в то время как победитель каждой группы автоматически попадает в финальную стадию розыгрыша.

Фото: sports.kz


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