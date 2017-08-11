Казахстанские баскетболисты проиграли сборным Новой Зеландии и Южной Кореи на чемпионате Азии

Сборная Казахстана потерпела два крупных поражения на чемпионате Азии по баскетболу в Бейруте (Ливан) , сообщает , сообщает Sports.kz





В первом матче предварительного раунда группы «С» Казахстан проиграл Новой Зеландии со счетом 49:70 (11:15, 11:14, 15:25, 12:16), а затем разгромно уступил Южной Корее - 55:116 (15:18, 11:32, 11:32, 18:34). В заключительном матче казахстанские баскетболисты сыграют с хозяевами - командой Ливана. Игра состоится 12 августа.





В финальном раунде команды, занявшие вторые и третьи места в группах, играют за попадание в четвертьфинал и последующие стадии, в то время как победитель каждой группы автоматически попадает в финальную стадию розыгрыша.





Фото: sports.kz



