В пятницу в Казахстане возможны ветер и дожди

На северо-западе и севере республики - туман.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, лишь на западе и северо-западе республики ожидается погода без осадков , сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





На северо-западе и севере республики - туман.





В Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.





В Павлодарской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, ночью туман. В Костанайской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.





В Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, днем в Северо-Казахстанской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром - туман.





В Кызылординской, Мангыстауской, ночью в Атырауской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Алматинской, местами в Кызылординской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



