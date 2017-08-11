Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Раскрыто главное нововведение iPhone 8

11 августа 2017, 06:24

Пользователь и разработчики не смогут менять цвет виртуальной кнопки.

Независимый разработчик Стив Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith) обнаружил в прошивке колонки HomePod описание принципа работы виртуальной кнопки Home. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Лента.ру.

По его словам, кнопка сможет изменять свой размер в зависимости от запущенного приложения, а при просмотре роликов она будет пропадать с экрана. По левую и правую стороны от нее будут располагаться функциональные клавиши. Троутон-Смит также рассказал о том, что пользователь и разработчики не смогут менять цвет виртуальной кнопки.

Одним из первых о появлении виртуальной кнопки Home в iPhone 8 заявил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Го в начале этого года. По его словам, дисплей будет разделен на две части, на одной из которых будет находиться кнопка Home и другие клавиши. Однако подтверждение этой информации появилось только сейчас.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Также считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него смартфон получит сканер лица.

Фото: @evleaks

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...