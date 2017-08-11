Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии в России

Ранее Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий до 455 человек и лишила посольство Соединенных Штатов права пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице.





Как заявил Владимир Путин, под сокращение попадут 755 сотрудников американских диппредставительств. Эти меры стали ответом на изъятие США российской дипсобственности, а также принятие конгрессом закона о санкциях против Москвы.



