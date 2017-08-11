В NASA доказали существование планеты Нибиру

К Земле приближается огромная и загадочная планета Нибиру, с которой связали различные катаклизмы, в том числе климатические.

Научные сотрудники NASA опубликовали доклад, в котором официально подтвердили существование планеты Нибиру, с которой ранее связывали уничтожение Земли, пишет Росбалт





Отмечается, что планета находится от Солнца на таком расстоянии, которое в 20 раз больше, чем позиция Нептуна относительно единственной звезды Солнечной системы. Тем не менее, ученые говорят, что Нибиру не приближается к Земле, иначе бы это давно уже было установлено.





Таким образом, ученые опровергли угрозу столкновения планет, которого некоторые эксперты ожидали в 2017 году. Ранее в США заявили, что к Земле приближается огромная и загадочная планета Нибиру, с которой связали различные катаклизмы, в том числе климатические.





Фото: NASA



