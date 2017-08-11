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Трамп заявил, что угрозы Гуаму "не сойдут с рук" Ким Чен Ыну

11 августа 2017, 07:50

Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что угрозы американской военной базе на атолле Гуам в Тихом океане не сойдут с рук северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, передает РИА Новости.

"Он очень неуважительно отзывался о нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Но со мной это ему не сойдет с рук", — заявил Трамп журналистам.

По его словам, он в курсе угроз КНДР относительно Гуама.

"Посмотрим, что он (Ким Чен Ын — ред.) сделает с Гуамом. Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал", — добавил Трамп.

Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Фото: Flickr

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