В Венесуэле кибератака оставила без связи семь миллионов человек
11 августа 2017, 08:17
Помимо оператора мобильной связи объектами кибератаки в среду стали сайты ряда правительственных учреждений.
Кибератака на государственную телекоммуникационную компанию в Венесуэле оставила без мобильной связи семь миллионов человек, сообщил министр по делам науки и технологий Угбель Роа, передает РИА Новости.
"В эту среду без связи остались семь из 13 миллионов пользователей в списке госоператора Movilnet", — приводит слова министра телеканал Globovision.
По словам Роа, "систематические террористические атаки" против телекоммуникационных служб проводятся при поддержке "иностранных агентов". Он также сообщил о новых случаях умышленного повреждения оптоволоконного кабеля в семи штатах страны.
Помимо оператора мобильной связи объектами кибератаки в среду стали сайты ряда правительственных учреждений. Ответственность за взлом взяли хакеры из группировки Binary Guardians.
Фото: РИА Новости
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