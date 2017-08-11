Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Венесуэле кибератака оставила без связи семь миллионов человек

11 августа 2017, 08:17

Помимо оператора мобильной связи объектами кибератаки в среду стали сайты ряда правительственных учреждений.

Кибератака на государственную телекоммуникационную компанию в Венесуэле оставила без мобильной связи семь миллионов человек, сообщил министр по делам науки и технологий Угбель Роа, передает РИА Новости.

"В эту среду без связи остались семь из 13 миллионов пользователей в списке госоператора Movilnet", — приводит слова министра телеканал Globovision.

По словам Роа, "систематические террористические атаки" против телекоммуникационных служб проводятся при поддержке "иностранных агентов". Он также сообщил о новых случаях умышленного повреждения оптоволоконного кабеля в семи штатах страны.

Помимо оператора мобильной связи объектами кибератаки в среду стали сайты ряда правительственных учреждений. Ответственность за взлом взяли хакеры из группировки Binary Guardians.

Фото: РИА Новости

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...