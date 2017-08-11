ХК "Нефтехимик" находится в шаге от победы в Кубке президента Казахстана

Хоккейный клуб "Нефтехимик" из Нижнекамска может досрочно в пятницу стать победителем Кубка президента Казахстана.





В четверг, 10 августа клуб из Нижнекамска обыграл в своем четвертом матче омский "Авангард" со счетом 3:2 в основное время, в результате "Нефтехимик" набрал 11 очков. От ближайшего преследователя – астанинского "Барыса", который сыграл пока три игры, нижнекамцы оторвались на пять баллов.





Обогнать "Нефтехимик" в турнирной таблице "Барыс" теоретически еще может – в том случае, если выиграет оставшиеся две игры (с челябинским "Трактором 11 августа и с "Адмиралом" из Владивостока 12 августа) в основное время. Но, помимо этого, "Барысу" для победы в турнире необходимо, чтобы лидер проиграл свою последнюю игру Кубка 11 августа "Адмиралу" из Владивостока в основное время.





Помимо очередной победы "Нефтехимика" в четверг, в этот же день челябинский "Трактор" выиграл у "Давоса" со счетом 3:1 – и обошел "Барыс" в таблице, набрав 7 очков. Однако претендовать на первое место челябинцы уже не могут, поскольку в запасе у них осталась лишь одна игра. И даже если они выиграют ее в основное время, то все равно будут отставать от "Нефтехимика" на балл.





"Барыс" с шестью очками идет пока третьим, четвертым идет "Авангард" из Омска, у которого – четыре очка после четырех встреч. На пятом месте – "Давос" с тремя очками, на шестом – "Адмирал", в активе которого – два балла.







