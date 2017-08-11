Участница, заявленная от Кыргызстана, в финале модельного конкурса представляла Армению

Участница конкурса «Мисс Кыргызстан 2017» Сусанна Егорян, поехавшая на международный конкурс красоты World Next Top Model 2017, в финале конкурса представляла Армению, пишет пишет AКИpress









На конкурс Сусанна была заявлена от Кыргызстана, и в начале конкурса была представлена как конкурсантка от КР. Но на официальных фотографиях с конкурса видно, что на вечер финала Сусанна вышла с лентой «Армения» и получила титул вице-мисс уже как представительница Армении.



