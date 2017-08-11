Участница, заявленная от Кыргызстана, в финале модельного конкурса представляла Армению
11 августа 2017, 09:31
Сусанна Егорян в финале вышла с лентой «Армения» и получила титул вице-мисс уже как представительница Армении.
Участница конкурса «Мисс Кыргызстан 2017» Сусанна Егорян, поехавшая на международный конкурс красоты World Next Top Model 2017, в финале конкурса представляла Армению, пишет AКИpress.
На конкурс Сусанна была заявлена от Кыргызстана, и в начале конкурса была представлена как конкурсантка от КР. Но на официальных фотографиях с конкурса видно, что на вечер финала Сусанна вышла с лентой «Армения» и получила титул вице-мисс уже как представительница Армении.
«Новость об этом я узнала только сегодня, была в шоке так же, как и все. Я отправляла Сусанну от лица Кыргызстана, но даже не знала, что она подставит меня и наш Кыргызстан», - сообщила Таттыбубу.
Сусанна Егорян прокомментировала свое участие.
«Ну вот теперь, дамы и господа, слушайте внимательно! Давайте начнём с того, что меня отправляло не государство на этот конкурс, а я сама полетела! Во-вторых, у нас были такие правила, на некоторых выходах вы должны были выходить со страной, которую представляем, а на некоторых с национальностью, которая в паспорте. И мне, и многим девочкам с конкурса выдали по две ленты. Победа моя пошла и за страну, и за национальность. Я не понимаю, почему столько шума? Ведь страну я свою не предала. Я могла бы взять только свою национальность, так как я полетела сама, так как многие люди говорили, что я недостойна представлять Кыргызстан, так как не кыргызка! Но я этого не сделала, я взяла страну Кыргызстан, а не свою нацию», - написала на своей странице в «Инстаграм» С.Егорян.
17-летняя Сусанна в этом году закончила 11 класс школы №8. На конкурсе «Мисс Кыргызстан» она получила титул «Мисс подиум».
Конкурс World Next Top Model 2017 проходил в Ливане с 14 июля по 6 августа.
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