Налоговики разъясняют порядок налогообложения дохода физического лица от налогового агента
Практика поступающих обращений юридических и физических лиц показывает, что вопросы порядка налогообложения дохода физического лица от налогового агента, а также относительно обязательств физических лиц по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при получении таких доходов всегда актуальны для налогоплательщиков, сообщает ДГД по Восточно-Казахстанской обл.
Такие вопросы возникают как у налоговых агентов при выплате доходов физическим лицам, к примеру, по договорам гражданско-правового характера за оказанные услуги, так и у самих физических лиц при получении доходов.
Как облагаются разовые сделки, нужно ли регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей физическим лицам?
Главой 19 Налогового кодекса определены доходы, облагаемые у источника выплаты, к которым относятся также доход физического лица от налогового агента.
Что включается в доход физического лица от налогового агента?
Доходом физического лица от налогового агента, подлежащим налогообложению, являются:
1) доход физического лица по заключенным с налоговым агентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера;
2) выплата дохода физическому лицу, в том числе:
оплата налоговым агентом физическому лицу или третьим лицам стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, полученных физическим лицом от третьих лиц;
выполнение работ, оказание услуг, которые произведены в счет погашения задолженности и (или) на безвозмездной основе;
прощение долга;
уменьшение размера требования к должнику, за исключением неустойки, списанной в связи с изменением условий сделки;
выплата вознаграждения по операциям репо.
К доходу физического лица от налогового агента, подлежащему налогообложению не относятся:
1) доходы, не облагаемые у источника выплаты, определенные статьей 177 Налогового кодекса, это - имущественный доход; доход индивидуального предпринимателя; доход частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов; прочие доходы;
2) выплаты физическим лицам за приобретенное у них личное имущество;
3) доходы, указанные в подпунктах 1 и 3 - 6) статьи 160 Налогового кодекса, это - доход работника, пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов; доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;
стипендии; доход по договорам накопительного страхования.
Статьей 12 Налогового кодекса определено, что налоговый агент - это индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор, юридическое лицо, в том числе юридическое лицо-нерезидент, на которые в соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты.
В соответствии со статьей 169 Налогового кодекса сумма индивидуального подоходного налога исчисляется путем применения ставки 10% к сумме дохода физического лица от налоговых агентов, облагаемого у источника выплаты.
При этом, доход физического лица от налогового агента, облагаемый у источника выплаты, определяется как доход физического лица от налогового агента, подлежащий налогообложению, с учетом корректировок, предусмотренных статьей 156 Налогового кодекса.
Таким образом, доходы физического лица от налогового агента являются доходами, облагаемыми у источника выплаты, и у налоговых агентов возникают налоговые обязательства по исчислению, удержанию с доходов физического лица индивидуального подоходного налога у источника выплаты и уплате его в бюджет.
Относительно налоговых обязательств физического лица
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Предпринимательского кодекса, обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:
1) используют труд наемных работников на постоянной основе;
2) имеют от частного предпринимательства совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в размере, превышающем не облагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законами Республики Казахстан.
Деятельность перечисленных индивидуальных предпринимателей без государственной регистрации запрещается, за исключением лиц, указанных в пункте 3 статьи 35 Предпринимательского кодекса, а также случаев, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.
В соответствии со статьей 157 Налогового кодекса, для целей государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, не облагаемый индивидуальным подоходным налогом размер дохода, подлежащего налогообложению, за календарный год для физического лица составляет 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.
Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 35 Предпринимательского кодекса физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении следующих доходов, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан:
1) облагаемых у источника выплаты;
2) имущественного дохода;
3) прочих доходов.
Таким образом, физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при получении доходов, облагаемых у источника выплаты и при условии удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты с таких доходов налоговым агентом независимо от стоимости произведенных сделок.
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