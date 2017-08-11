Налоговики разъясняют порядок налогообложения дохода физического лица от налогового агента

Практика поступающих обращений юридических и физических лиц показывает, что вопросы порядка налогообложения дохода физического лица от налогового агента, а также относительно обязательств физических лиц по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при получении таких доходов всегда актуальны для налогоплательщиков, сообщает ДГД по Восточно-Казахстанской обл.

Такие вопросы возникают как у налоговых агентов при выплате доходов физическим лицам, к примеру, по договорам гражданско-правового характера за оказанные услуги, так и у самих физических лиц при получении доходов.

Как облагаются разовые сделки, нужно ли регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей физическим лицам?

Главой 19 Налогового кодекса определены доходы, облагаемые у источника выплаты, к которым относятся также доход физического лица от налогового агента.

Что включается в доход физического лица от налогового агента?

Доходом физического лица от налогового агента, подлежащим налогообложению, являются:

1) доход физического лица по заключенным с налоговым агентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера;

2) выплата дохода физическому лицу, в том числе:

оплата налоговым агентом физическому лицу или третьим лицам стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, полученных физическим лицом от третьих лиц;

выполнение работ, оказание услуг, которые произведены в счет погашения задолженности и (или) на безвозмездной основе;

прощение долга;

уменьшение размера требования к должнику, за исключением неустойки, списанной в связи с изменением условий сделки;

выплата вознаграждения по операциям репо.

К доходу физического лица от налогового агента, подлежащему налогообложению не относятся:

1) доходы, не облагаемые у источника выплаты, определенные статьей 177 Налогового кодекса, это - имущественный доход; доход индивидуального предпринимателя; доход частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов; прочие доходы;

2) выплаты физическим лицам за приобретенное у них личное имущество;

3) доходы, указанные в подпунктах 1 и 3 - 6) статьи 160 Налогового кодекса, это - доход работника, пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов; доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;

стипендии; доход по договорам накопительного страхования.

Статьей 12 Налогового кодекса определено, что налоговый агент - это индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор, юридическое лицо, в том числе юридическое лицо-нерезидент, на которые в соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты.

В соответствии со статьей 169 Налогового кодекса сумма индивидуального подоходного налога исчисляется путем применения ставки 10% к сумме дохода физического лица от налоговых агентов, облагаемого у источника выплаты.

При этом, доход физического лица от налогового агента, облагаемый у источника выплаты, определяется как доход физического лица от налогового агента, подлежащий налогообложению, с учетом корректировок, предусмотренных статьей 156 Налогового кодекса.

Таким образом, доходы физического лица от налогового агента являются доходами, облагаемыми у источника выплаты, и у налоговых агентов возникают налоговые обязательства по исчислению, удержанию с доходов физического лица индивидуального подоходного налога у источника выплаты и уплате его в бюджет.

Относительно налоговых обязательств физического лица

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Предпринимательского кодекса, обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:

1) используют труд наемных работников на постоянной основе;

2) имеют от частного предпринимательства совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в размере, превышающем не облагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законами Республики Казахстан.

Деятельность перечисленных индивидуальных предпринимателей без государственной регистрации запрещается, за исключением лиц, указанных в пункте 3 статьи 35 Предпринимательского кодекса, а также случаев, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 157 Налогового кодекса, для целей государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, не облагаемый индивидуальным подоходным налогом размер дохода, подлежащего налогообложению, за календарный год для физического лица составляет 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 35 Предпринимательского кодекса физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении следующих доходов, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан:

1) облагаемых у источника выплаты;

2) имущественного дохода;

3) прочих доходов.

Таким образом, физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при получении доходов, облагаемых у источника выплаты и при условии удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты с таких доходов налоговым агентом независимо от стоимости произведенных сделок.