До каких пор на дорогах Алматы будет идти капремонт рассказал депутат Маслихата

Председатель комиссии при депутатской фракции партии «Нур Отан» в маслихате Алматы Амиржан Набиев в интервью «Вечернему Алматы» назвал причины, предшествующие капитальному ремонту в городе. Он выразил надежду, что горожане все-таки порадуются и поблагодарят администрацию за результаты строительного бума.

По словам Набиева, уже в сентябре-октябре горожане сменят свой гнев на милость, а пока всем нам нужно запастись терпением. После реконструкции центральные улицы, такие как Панфилова, Гоголя, площадь «Астана», Арбат, преобразятся и станут украшением нашего города.»...Насколько я знаю, везде будет применен натуральный камень - гранит. Мощение гранитом всегда показывает финансовое благополучие, это и практично, и долговечно, и красиво.

Уверен, что уже в начале осени алматинцы поменяют свое мнение, будут засылать в социальные сети другие комментарии, радоваться и благодарить администрацию города»

Депутат отметил, что сегодняшнему строительному буму в городе предшествовала целая цепочка причин. Дело в том, что последние года три не производился капитальный ремонт трубопроводов, дорог и тротуаров, это связано с тем, что Алматы готовился к серьезному мероприятию - Универсиаде-2017. Основное внимание было приковано к строительству спортивных объектов. И мы не имели права упасть лицом в грязь, перекопать магистральные сети, потому что Алматы представлял лицо страны, а мы могли где-то не успеть завершить ремонт. Поэтому основное внимание было сконцентрировано на строительстве этих знаковых объектов. А между тем клубок этих проблем копился и выпал на нынешнее лето, потому что плановый ремонт перенесли.

Сегодня не только асфальт новый укладывают, а меняют тепло-, водомагистрали, арычные сети.

Депутат Набиев также отметил, что, инспектируя ход строительства социального жилья, аким города подверг резкой критике качество работ. Байбек сказал, что дома, построенные 3-4 года назад, уже имеют непрезентабельный вид как снаружи, так и внутри.

«Причина в плохом контроле качества. Теперь к этому вопросу будет очень серьезный подход, предъявляться новые требования. В связи с этим немного видоизменится и программа «Ветхое жилье»«, - пообещал Набиев

«Государство выделяет большие деньги на жилищные программы, социальные проекты, прокладку коммуникаций в отдаленные районы, и это очень важно. (...)

У меня сердце кровью обливается, когда я вижу, что по этим очень важным программам допускается некачественное строительство. Конечно, подобные моменты не имеют системного характера, тем не менее случаются. Поэтому мы должны применить все свои знания, которые приобрели за время профессиональной деятельности, и не останавливаться, а изучать и внедрять передовой мировой опыт», - заключил депутат.