Аскару Мамину презентовали уникальные социальные объекты в Актобе

Первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область. По прилету в регион ему был презентован проект разворота взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Актобе. Данные меры местными властями принимаются в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает Информационный центр «Ақтөбе ақпарат».

Далее аким области Бердыбек Сапарбаев ознакомил первого вице-премьера с ходом реализации в Актобе проектов государственно-частного партнёрства.

В частности, А.Мамин посетил новый Хоккейный модуль «Олимп», где будут готовить не только хоккеистов, но и будущих чемпионов по фигурному катанию и шорт-треку.

Стоить отметить, что это первое подобное спортивное сооружение для развития зимних видов спорта, построенное в регионе за годы независимости нашей страны.

Особое внимание уделяется развитию сферы культуры и молодежной политики. В ближайшее время начнет работу Дворец молодежи стоимостью 1,5 млрд. тенге. Проект реализуется в рамках социальной ответственности АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Первый вице-премьер посетил частную школу «Сымбат», где в новом учебном году будет открыт интернат для одаренных детей из сельской местности, а также не имеющий аналогов в Казахстане социальный дом для детей-сирот «Мейірім» стоимостью 1,6 млрд тенге.

Вниманию А. Мамина также был представлен офтальмологический центр «Көз Жарығы», в строительство и оснащение современным оборудованием которого было инвестировано 3,2 млрд. тенге. Высокоспециализированную офтальмологическую помощь в данном медучреждении сможет получать детское и взрослое население всего Западного региона.

В ходе посещения строительных площадок, где возводятся важные для региона объекты, акимобласти Б.Сапарбаев подчеркнул, что реализация проектов ГПЧ в регионе, прежде всего, позволит значительно сократить нагрузку на бюджет области, создать дополнительные рабочие места, увеличить охват дошкольным образованием, а также повысить качество медицинских услуг.

Кроме того, первый вице-премьер осмотрел реконструируемую автодорогу «Актобе-Орск» и ознакомился с деятельностью ряда крупных предприятий.

Так, ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования» занимается выпуском нефтегазового оборудования и труб мощностью 50 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 5 млрд. тенге.

В целях реализации поручения Главы государства по повышению уровня и качества жизни населения в регионе принимаются меры по газификации сельских населенных пунктов. В этой связи в Актобе построена автоматизированная газораспределительная станция «АГРС 300», которая позволит существенно увеличить объемы подачи газа.

Стоить отметить, что за последние два года уровень газификации Актюбинской области вырос с 60% до 87%.

Кроме того, А.Мамин посетил один из крупнейших тепличных комплексов региона «Грин Хаус Казахстан», который осуществляет свою деятельность в рамках ГПИИР при поддержке АО «КазАгроФинанс». Реализация проекта позволила полностью обеспечить потребность области свежими овощами, а также поставлять излишки продукции на экспорт в Россию.

В теплице Аскара Мамина проинформировали о мерах, принимаемых в регионе по обеспечению продовольственной безопасности, развитию межрегиональной кооперации и орошаемого земледелия.

В ходе посещения ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» Аскара Мамина ознакомили с технологическим процессом производства от нагревательной печи до выпуска готовой продукции. Напомним, проект был реализован в рамках индустриально-инновационного развития Казахстана.

Предприятие является единственным на территории ЕЭАС производителем длинномерных (120 м) железнодорожных термоупрочненных рельс стандарта «Р-65». В целом после выхода на полную проектную мощность в 2018 году завод будет выпускать 430 тыс. тонн проката в год, в том числе 200 тыс. тонн - термоупрочненных длинномерных (до 120 м) рельс для высокоскоростных магистралей, 230 000 тонн - фасонной продукции для строительного сектора.

Ожидается, что завтра, 11 августа первый заместитель Премьер-министра А. Мамин ознакомится с ходом строительства быстровозводимого малоэтажного кредитного жилья по программе «Нұрлы жер», а также посетит Академию творчества, строящийся Дворец единоборств.

Общая стоимость ГЧП проектов реализованных и планируемых к реализации в период с 2016 по 2018 годы составляет 28 млрд. тенге.

Завершит программу пребывания А. Мамина в Актобе совещание по вопросам реализации программы «Нұрлы жер» с участием заместителей акимов всех областей, курирующих вопросы строительства.