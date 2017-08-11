На базе единого контакт-центра 1414 запущен новый проект

Уважаемые налогоплательщики!

ДГД по г. Алматы доводит до сведения, что в целях создания благоприятных условий для населения Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан запушен проект, в рамках которого на базе Единого контакт-центра 1414 теперь предоставляются консультации не только по вопросам оказания государственных услуг, но и по другим актуальным вопросам, таким как:

о всеобщем декларировании доходов и имущества физических лиц;

об использовании электронных счетов-фактур;

о порядке перемещения товаров из Перечня, ввозимых на территорию Республики Казахстан, к которым применяются пониженные ставки пошлин (ВТО).

В связи с чем, каждый желающий может позвонить по легко запоминающимся номерам - 1414 или 8-800-080-7777.

Звонок по Казахстану бесплатный как со стационарных, так и мобильных телефонов, не зависимо от оператора сотовой связи.