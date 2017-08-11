Исекешев ответил на критику в отношении нового вокзала и аэропорта

Градоначальник отметил, что все вопросы будут решены в ближайшее время.

Аким Астаны Асет Исекешев ответил на критику в соцсетях в отношении нового аэропорта и ж/д вокзала,





Пользователь Facebook Арай Алимхан разместила пост , в котором отметила недостатки.





"На ж/д вокзале нигде ничего не указано снаружи. Невозможно понять где автобусная линия, куда поворачивать, где нельзя парковаться. Если припарковались кое-как, то будете искать вход/выход к зданию. С указателями беда в новом аэропорту тоже", - написала Алимхан.





Также она отметила, что "в аэропорту нет никаких экранов в зоне багажа и вы будете бегать между тремя пунктами выдачи, пока примерно сами не поймёте откуда будут бросать багаж. Да-да, именно бросать багаж! Лента сделана так, что чемоданы просто с одной полосы на другую летают с грохотом".





Среди минусов она также отметила отсутствие карты города.





"Мы ждём потока туристов, а сами не создаём для них условии. Почему нельзя сделать стойки с картами и нужной информацией на трёх языках? Приятно ведь получить карту города бесплатно и даже оставить на память", - написала Арай Алимхан.





Асет Исекешев отвечая на замечания отметил, что все эти вопросы будут решены в ближайшее время.





"Как Вы знаете, и вокзал и новый терминал аэропорта были запущены непосредственно перед ЭКСПО. Над указанными в посте моментами мы работаем . Совместно с президентом КТЖ Канатом Алпысбаевым создали совместную группу по полному решению всех проблемных вопросов (общественный транспорт, паркинг, многие вопросы внутри зданий и снаружи и другие). В ближайшее время все эти вопросы будут решены. Мы внимательно изучаем все идеи и предложения жителей и гостей города , в том числе и в социальных сетях. Спасибо", - написал он.



