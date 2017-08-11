Казахстанские десантники заняли третье место в конкурсе «Десантный взвод»

Военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана заняли почетное третье место в конкурсе «Десантный взвод», который проходил на территории Китайской Народной Республики.









По итогам соревнований победителями конкурса стала сборная команда Китая, набравшая 62 балла, на втором месте расположилась команда России, которая набрала 50 баллов, третье почетное место заняла команда Казахстана, в сумме набравшая 42 балла.









Стоит отметить, что конкурс «Десантный взвод» проходил в сложных климатических условиях, при аномальной жаре и высокой влажности. Практически на всех пеших этапах конкурса, наши десантники были физически сильнее и выносливее своих соперников, а высокий боевой дух и войсковое товарищество стало отличительной чертой казахстанских военнослужащих, которые по праву доказали свою силу и показали волю к победе.









Победители конкурса награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.







