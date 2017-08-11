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Disney обвинили в слежке за детьми через мобильные приложения

11 августа 2017, 10:17

Как отмечается в иске, более 40 принадлежащих компании приложений нелегально собирают информацию о несовершеннолетних пользователях.

Жительница Калифорнии Аманда Рашинг (Amanda Rushing) обвинила компанию Disney в слежке за несовершеннолетними с помощью мобильных приложений и подала иск. Об этом сообщает Fox News, передает Lenta.ru.

Ришинг уличила Disney в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), принятого в США в 1998 году.

Как отмечается в иске, более 40 принадлежащих компании приложений нелегально собирают информацию о несовершеннолетних пользователях.

«COPPA накладывает определенные требования на администрацию сервисов, предназначенных для детей младше 13 лет и собирающих их личные данные», — отмечает женщина.

По ее словам, в приложениях Disney якобы установлены специальные «жучки». Они собирают такую пользовательскую информацию, как географическое положение, историю браузера и личные данные, которые затем для рекламных целей продают третьим лицам.

Представители Disney ответили на обвинения, заявив, что в компании поддерживают строгие принципы сбора данных и соблюдают американское законодательство. «Иск основан на полном непонимании COPPA, и мы с нетерпением ждем встречи в суде», — отметили они.

Фото: Jason DeCrow / Invision / AP

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