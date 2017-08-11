Китаянка отправила младенца в пакете курьерской службой в приют
11 августа 2017, 10:21
Мать ребенка, 24-летняя девушка из провинции Сычуань, была задержана полицией, ее обвиняют в том, что она оставила младенца.
Женщина в городе Фучжоу китайской провинции Фуцзянь решила избавиться от девочки-младенца, отправив ее в приют курьерской службой в пластиковом пакете, пишет газета South China Morning Post, передает РИА Новости.
По данным газеты, курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач. Он сообщил правоохранительным органам, что при приеме посылки хотел проверить пакет, но отправительница выступила строго против.
Отмечается, что девочка была отправлена в местную больницу, по заявлению медиков, она родилась несколько дней назад, ее состояние оценивается как стабильное.
Мать ребенка, 24-летняя девушка из провинции Сычуань, была задержана полицией, ее обвиняют в том, что она оставила младенца.
Издание отмечает, что по китайскому законодательству, родители, бросившие своего ребенка, могут получить до пяти лет тюремного заключения.
При этом сообщается, что ребенок в ближайшее время должен вернуться в свою семью. Случай получил широкий резонанс в соцсетях, пользователи выражают непонимание того, почему девочку возвращают в семью, которая один раз ее уже бросила. Люди высказывают опасения, что это повторится и тогда для ребенка все может закончиться не так благополучно.
Анна Раткогло
Фото © Fotolia / haveseen
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