Сменился аким города Каражала

Новый аким назначен в городе Каражал Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Им стал Тилектес Досаев, до назначения руководивший управлением государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, глава региона Ерлан Кошанов поблагодарил за работу прежнего акима Каражала Кайрата Шорманбаева. Он трудился на этой должности около пяти лет. В какую сферу и на какую должность будет назначен Шорманбаев, не сообщается. 43-летний Досаев Тилектес Темирбекович имеет два высших образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Советского района Караганды.

В разные годы работал в отделе благоустройства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима района имени Казыбек би и аппарата акима Карагандинской области. Также был заместителем акимов Шахтинска и Приозерска.