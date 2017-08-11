Доходы и расходы дошкольных образовательных организаций за 2016 год

Прибыли детских садов снижаются. За 2016 год дошкольные организации образования заработали в 2 раза меньше прибыли, чем годом ранее

Деятельность организаций дошкольного образования в 2016 году была менее прибыльной, чем в 2015 году. По итогам прошлого года общий объем чистой прибыли детсадов и мини-центров после уплаты налогов составил 1,4 млрд тенге.

Это почти в 2 раза меньше суммы прибыли, заработанной в 2015 году.

Главным драйвером доходности в дошкольном образовании в прошлом году стал частный сектор. Частные детсады и мини-центры по итогам года зафиксировали прибыль в размере 1,3 млрд тенге против 104,9 млн тенге чистого результата у государственных организаций.

Основной объем услуг в области дошкольного образования оказывается за счет бюджета - 164,4 млрд тенге в 2016 году. Для сравнения, за счет населения услуг в секторе было оказано на 50,2 млрд тенге, предприятий - на 409,3 млн тенге.

Отсюда и разница в доходах частных и государственных детских садов и прочих дошкольных заведений. В 2016 году доходы государственных организаций составили 159,5 млрд тенге, а частных - в 3 раза меньше, или 57,3 млрд тенге.

Однако, высокая выручка еще не гарантирует получение больших прибылей - управление расходами в госсекторе менее эффективное, чем у частников. За прошлый год сумма понесенных в ходе деятельности затрат государственных дошкольных учреждений выросла на 31,3 млрд тенге против роста на 30,4 млрд тенге доходов.

За этот же период частные детсады увеличили свои расходы на 15,1 млрд тенге, в то время как выручка выросла на 15,4 млрд тенге.

У сектора дошкольного обучения хорошие перспективы роста - благодаря демографическому росту в РК спрос на рынке значительно превышает предложение. Если в начале 2000-х из 100 мест в детских садах оставались незанятыми 5 мест (2003 год), то уже через 2 года мест в дошкольных организациях стало не хватать.

На конец 2016 года на 100 мест было зарегистрировано по 106 детей соответствующего возраста.

Пик роста спроса на рынке наблюдался в 2014 году, когда на 100 мест претендовали 109 детей.

Согласно государственной программе развития образования и науки, сектору дошкольного образования уделяется одно из центральных мест. Одной из приоритетных целей госпрограммы является обеспечение равного доступа к качественному дошкольному воспитанию и обучению.

Планируется, что доля детей 3-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением по обновленному содержанию, в 2017 году составит 87,5%, в 2019 году - 100%.

Для достижения данной цели планируется к 2019 году:

- увеличить долю педработников дошкольных организаций с высшим и техническо-профессиональным образованием по специальности «Дошкольное воспитание и обучение» до 50% с 34,8% (2015 год);

- увеличить сеть дошкольных организаций с учетом демографической ситуации;

- обновить содержание дошкольного воспитания и обучения, ориентированного на качественную подготовку детей к школе;

- усовершенствовать менеджмент и мониторинга развития дошкольного воспитания и обучения.