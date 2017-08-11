Стали известны подробности инцидента с тонущими женщиной и мужчинами в Актау

В ДВД Мангистауской области рассказали подробности происшествия на море, в результате которого погиб как минимум один человек. Женщину спасли сотрудники местной полицейской службы

Автоинспекторы, не дожидаясь прибытия сотрудников ДЧС, приняли меры по спасению тонущих людей. Оценив обстановку, полицейские, используя ремни от формы, пытались с их помощью вытащить женщину, которая уже захлебывалась.





Операции по спасению мешал шквальный ветер и сильные волны, которые периодически смывали спасающих с камней. Тем не менее, полицейским удалось захватить женщину и притянуть к камню, а затем вытащить ее из воды.





"К нашему прибытию мужчины практически скрылись из вида. Ближе всех была женщина, и мы с помощью ремней от брюк пытались ее спасти. Конечно, было страшно, волны высокие, тяжело было с ними справляться", - рассказал командир взвода дорожно-патрульной полиции Ергали Искаков.





В момент спасательной операции прибыли сотрудники ДЧС, вместе с которыми стражи порядка предприняли попытки найти мужчин. К сожалению, отмечают они, вытащить удалось только труп одного из них, второго мужчину – супруга спасенной жительницы Актау - ищут до сих пор. Непогода мешает проведению полномасштабной операции с участием водолазов.





Отмечено, что волны были такой силы, что они едва не унесли в море одного из спасателей, ему помогли выбраться из воды полицейские.