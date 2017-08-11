Стали известны подробности инцидента с тонущими женщиной и мужчинами в Актау
11 августа 2017, 10:32
Операции по спасению мешал шквальный ветер и сильные волны, которые периодически смывали спасающих с камней.
В ДВД Мангистауской области рассказали подробности происшествия на море, в результате которого погиб как минимум один человек. Женщину спасли сотрудники местной полицейской службы, сообщает
Сообщение о том, что в районе набережной 4А микрорайона тонут люди, поступило в центр оперативного управления УВД Актау в 11 часов 26 минут 10 августа. Оперативный дежурный, инспектор ЦОУ Руслан Татаев экстренно направил в зону происшествия наряд сотрудников местной полицейской службы.
"На пульт дежурного поступил звонок от очевидца ЧП, мужчина сообщил, что на море в 4А районе женщина и двое мужчин не могут выбраться из воды. Незамедлительно к месту ЧП были направлены наши сотрудники. Ближе всех оказались два экипажа ДПП «Сункар-1» и «Сункар-2» во главе с командиром взвода Ергали Искаковым. До этого мы также информировали сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям и контролировали ситуацию из ЦОУ", - рассказывает инспектор ЦОУ УВД Актау Руслан Татаев.
Автоинспекторы, не дожидаясь прибытия сотрудников ДЧС, приняли меры по спасению тонущих людей. Оценив обстановку, полицейские, используя ремни от формы, пытались с их помощью вытащить женщину, которая уже захлебывалась.
Операции по спасению мешал шквальный ветер и сильные волны, которые периодически смывали спасающих с камней. Тем не менее, полицейским удалось захватить женщину и притянуть к камню, а затем вытащить ее из воды.
"К нашему прибытию мужчины практически скрылись из вида. Ближе всех была женщина, и мы с помощью ремней от брюк пытались ее спасти. Конечно, было страшно, волны высокие, тяжело было с ними справляться", - рассказал командир взвода дорожно-патрульной полиции Ергали Искаков.
В момент спасательной операции прибыли сотрудники ДЧС, вместе с которыми стражи порядка предприняли попытки найти мужчин. К сожалению, отмечают они, вытащить удалось только труп одного из них, второго мужчину – супруга спасенной жительницы Актау - ищут до сих пор. Непогода мешает проведению полномасштабной операции с участием водолазов.
Отмечено, что волны были такой силы, что они едва не унесли в море одного из спасателей, ему помогли выбраться из воды полицейские.
В ДВД напоминают номер центра оперативного управления – 102.
"В случае ЧП граждане должны немедленно сообщить о нем по этому номеру. Осведомленность и неравнодушие людей играют только положительную роль в спасательных операциях", - сказали в полиции.
Фото: Tumba.kz
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