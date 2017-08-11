Хотите принять участие в обсуждении нового Налогового кодекса?
Все желающие предприниматели могут принять участие в обсуждении, сообщает Национальная Палата предпринимателей РК «Атамекен».
С 11 по 29 августа 2017 года на площадке Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», а также Региональных палат предпринимателей в режиме «видеоконференции» планируется проведение ряда встреч по обсуждению положений Налогового кодекса с участием представителей Министерства национальной экономики РК и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
Планируется обсуждение следующих вопросов:
о новых подходах в проекте Налогового кодекса;
налогообложение недропользователей КПН;
налогообложение специальных экономических зон и инвестиционных проектов;
международное налогообложение;
внедрение Рекомендаций ОЭСР по BEPS НДС, администрирование;
НДС, социальный налог, ИПН, всеобщее декларирование;
налоговое администрирование;
специальные налоговые режимы для СМБ.
По вопросам участия можно обратиться по телефону 8 (7172) 919-338; a.saparova@palata.kz.
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