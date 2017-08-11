Хотите принять участие в обсуждении нового Налогового кодекса?

Все желающие предприниматели могут принять участие в обсуждении, сообщает Национальная Палата предпринимателей РК «Атамекен».

С 11 по 29 августа 2017 года на площадке Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», а также Региональных палат предпринимателей в режиме «видеоконференции» планируется проведение ряда встреч по обсуждению положений Налогового кодекса с участием представителей Министерства национальной экономики РК и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Планируется обсуждение следующих вопросов:

о новых подходах в проекте Налогового кодекса;

налогообложение недропользователей КПН;

налогообложение специальных экономических зон и инвестиционных проектов;

международное налогообложение;

внедрение Рекомендаций ОЭСР по BEPS НДС, администрирование;

НДС, социальный налог, ИПН, всеобщее декларирование;

налоговое администрирование;

специальные налоговые режимы для СМБ.

По вопросам участия можно обратиться по телефону 8 (7172) 919-338; a.saparova@palata.kz.