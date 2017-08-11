«ҚазАвтоЖол» проводит ремонт автодорог к туристическим зонам
В рамках исполнения Программы развития автомобильных дорог, ведущих к туристическим зонам, АО «НК «ҚазАвтоЖол» в текущем году ведется полномасштабная работа по реконструкции и ремонту. Так, в направлении оз.Алаколь начата реконструкция автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск протяженностью 763 км., сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».
На сегодняшний день с генеральным подрядчиком подписан договор «Под ключ».
Полное завершение проекта планируется в 2021 г. Проект будет реализован за счёт средств международных финансовых институтов.
11 августа 2017, 10:28
Источник, интернет-ресурс: АО «НК «КазАвтоЖол»
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