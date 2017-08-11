МВД РК: Сыну погибшего Жампозова пока не предъявлены обвинения

В настоящее время для объективности досудебного расследования решается вопрос о передаче материалов в производство МВД РК.

Сыну покончившего с собой бывшего директора РГП "Казводхоз" Омирбека Жампозова Асылжану в настоящее время пока не предъявлены обвинения о нападении на прокурора. Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz





"В настоящее время в СМИ активно обсуждается вопрос о якобы оказываемом давлении со стороны правоохранительных органов на Жампозова Асылжана - сына погибшего 20 июля при известных обстоятельствах Жампозова Омирсерика Асыкбековича. Установлено, что Жампозов Асылжан 20 июля 2017 года во время осмотра места происшествия нанес удар ногой в область живота прокурору Целиноградского района. Там же, сын другого обвиняемого по делу угрожал прокурору района убийством", - сообщил Садубаев.





Очевидцами этого стали члены следственно-оперативной группы и другие официальные лица, присутствовавшие при осмотре. Факт нанесения удара человеку в форме не отрицает и сам Жампозов.





"20 июля 2017 года данные факты зарегистрированы в ЕРДР и в настоящее время СУ ДВД Акмолинской области проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 380 УК (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 409 УК (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования). В связи с похоронной процессией досудебные мероприятия с участием Жампозова Асылжана были отложены. На сегодняшний день статус Жампозова Асылжана по делу не определен, какое-либо обвинение ему не предъявлено" , - рассказал Алмас Садубаев.





Расследуемое СУ ДВД области досудебное производство по вышеуказанным фактам, зарегистрированным 20 июля, не связано с тем, что Жампозов Асылжан представляет интересы отца в суде, т.к. в судебный процесс по делу он вступил только 31 июля.





Отмечается, что в настоящее время для объективности досудебного расследования решается вопрос о передаче материалов в производство МВД РК.





Напомним, днем 20 июля мужчина открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры. Были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский. Позже выяснилось, что стрелял бывший гендиректор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов, который обвинялся в растрате более 600 миллионов бюджетных средств. На скамье подсудимых, кроме Жампозова, оказались пять человек. Раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии. Оглашение приговора было назначено на 16:00 20 июля. Нападение было совершено за полтора часа до этого. После стрельбы нападавший уехал на своем автомобиле и застрелился. После случившегося суд возобновил судебное следствие по делу Жампозова.



