В ВКО двоих пограничников, пропавших среди ночи, нашли пьяными в трех километрах от заставы

В ВКО сержанта-техника и его приятеля, которые пропали с погранзаставы среди ночи, нашли в трех километрах от заставы, спящими в служебном автомобиле, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на материалы военного суда Усть-Каменогорского гарнизона.





В полночь 37-летний старший техник в гараже пил водку вместе со своим сослуживцем. Выпив бутылку, мужчины сели в служебный «УАЗ» и уехали с заставы. При этом за рулем был нетрезвый техник. Отъехав на три километра, мужчины продолжили распивать спиртное.





Примерно в половину третьего ночи командир погранзаставы обнаружил, что военнослужащие пропали и по его приказу были начаты поиски. Военных нашли ранним утром, спящими в автомобиле.





Суд приговорил техника к штрафу в размере 25 МРП и году лишения свободы по статье 466 части первой за управление транспортным средством в нетрезвом виде. О том, какие меры были приняты в отношении его собутыльника, не сообщается.



