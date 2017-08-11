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Опознаны тела 14 из 20 жертв землетрясения в Сычуани

11 августа 2017, 10:56

Среди погибших - четверо детей в возрасте до 12 лет.

Китайские правоохранительные органы опознали 14 из 20 тел тех, кто погиб в результате крупного землетрясения в уезде Цзючжайгоу (юго-западная провинция Сычуань). Об этом в пятницу сообщил информационный портал Sina, передает ТАСС.

Согласно приведенным данным, четверо погибших - дети в возрасте до 12 лет, в том числе один годовалый ребенок. Среди опознанных также восемь женщин.

Все жертвы - граждане КНР, зарегистрированные в провинциях Сычуань, северо-западных Шэньси и Ганьсу, Хубэй (центральный регион), городе центрального подчинения Чунцин.

Землетрясение в Цзючжайгоу произошло вечером 8 августа, в общей сложности погибли 20 человек, около 500 получили ранения и травмы.

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Фото © AP Photo/Andy Wong

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