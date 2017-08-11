Альпинисты попали под камнепад в горах Алматы

Спасатели Республиканского аварийно-спасательного отряда и мед.работники Центра медицины катастроф КЧС МВД РК эвакуировали из урочища Мынжылки попавшего под камнепад альпиниста. Об этом сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, передает Об этом сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, передает Zakon.kz





7 августа группа альпинистов туристического клуба "Альпийская роза" отправилась на перевал Иглы Туюксу. О своем восхождении они никому не сообщили. Во время подъема участники турпохода попали под камнепад, один из них получил травму.





Вечером 9 августа родственница одного из альпинистов обратилась к спасателям за помощью, сообщив оперативному дежурному "112" ДЧС Алматы о том, что на перевале Иглы Туюксу, высотой 4200 метров над уровнем моря, в результате камнепада турист Ртищев Евгений получил травму и не может самостоятельно спуститься. Была необходима помощь в эвакуации пострадавшего.









"В 6 часов с восходом солнца 10 августа на вертолете АО "Казавиаспас" спасатели РОСО в составе 6 человек и ЦМК в составе 2-х человек выдвинулись на поиски группы. Экипаж "Ка- 32" в составе заместителя командира вертолетной авиа эскадрильи Королькова С.И., КВС Кожагулова С.К.и борт механика-инструктора Абдильдаева У.Д.





Крутой склон и ледниковая трещина не позволило экипажу выполнить посадку вертолета непосредственно возле лагеря альпинистов. Корольковым С.И. было выбрано место, позволившее произвести высадку медиков и спасателей во главе с командиром спасательного подразделения РОСО Арыстанбаевым Б. спасателем 1 класса, в 500 метрах от группы.





При помощи альпинистского снаряжения спасатели добрались до пострадавшего, получившего открытый перелом бедра левой ноги, оказав первую медицинскую помощь, на транспортировочных носилках в течение полутора часов доставили к наиболее удобному месту для погрузки на воздушное судно, которое в это время находилось в режиме висения.





Через 20 минут пострадавший Ртищев Е.П. доставлен в Городскую клиническую больницу № 7 города Алматы, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее момент состояние больного удовлетворительное, средней тяжести.





Вместе с Ртищевым Е.П. эвакуировано и его группа в составе 5 человек", - рассказала Баймухамбетова детали спасательной операции.







