Альпинисты попали под камнепад в горах Алматы
11 августа 2017, 11:01
Спасатели эвакуировали пострадавшего с перевала Иглы Туюксу.
Спасатели Республиканского аварийно-спасательного отряда и мед.работники Центра медицины катастроф КЧС МВД РК эвакуировали из урочища Мынжылки попавшего под камнепад альпиниста. Об этом сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, передает Zakon.kz.
7 августа группа альпинистов туристического клуба "Альпийская роза" отправилась на перевал Иглы Туюксу. О своем восхождении они никому не сообщили. Во время подъема участники турпохода попали под камнепад, один из них получил травму.
Вечером 9 августа родственница одного из альпинистов обратилась к спасателям за помощью, сообщив оперативному дежурному "112" ДЧС Алматы о том, что на перевале Иглы Туюксу, высотой 4200 метров над уровнем моря, в результате камнепада турист Ртищев Евгений получил травму и не может самостоятельно спуститься. Была необходима помощь в эвакуации пострадавшего.
"В 6 часов с восходом солнца 10 августа на вертолете АО "Казавиаспас" спасатели РОСО в составе 6 человек и ЦМК в составе 2-х человек выдвинулись на поиски группы. Экипаж "Ка- 32" в составе заместителя командира вертолетной авиа эскадрильи Королькова С.И., КВС Кожагулова С.К.и борт механика-инструктора Абдильдаева У.Д.
Крутой склон и ледниковая трещина не позволило экипажу выполнить посадку вертолета непосредственно возле лагеря альпинистов. Корольковым С.И. было выбрано место, позволившее произвести высадку медиков и спасателей во главе с командиром спасательного подразделения РОСО Арыстанбаевым Б. спасателем 1 класса, в 500 метрах от группы.
При помощи альпинистского снаряжения спасатели добрались до пострадавшего, получившего открытый перелом бедра левой ноги, оказав первую медицинскую помощь, на транспортировочных носилках в течение полутора часов доставили к наиболее удобному месту для погрузки на воздушное судно, которое в это время находилось в режиме висения.
Через 20 минут пострадавший Ртищев Е.П. доставлен в Городскую клиническую больницу № 7 города Алматы, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее момент состояние больного удовлетворительное, средней тяжести.
Вместе с Ртищевым Е.П. эвакуировано и его группа в составе 5 человек", - рассказала Баймухамбетова детали спасательной операции.
Фото: ДЧС Алматы.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872584-1b61cb280985b0c1184b17de76dc9b70
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...