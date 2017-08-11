Порядок заполнения, представления, учета и хранения каталожных листов продукции

Каталог продукции это - информационные данные, содержащие основные сведения о выпускаемой продукции Республики Казахстан и о ее производителях.

Каталожный лист осуществляется в соответствии с СТ РК 1.11-2013 «Порядок заполнения, представления, учета и хранения каталожных листов продукции», устанавливает порядок заполнения, представления, учета и хранения каталожных листов продукции. Данный стандарт подлежит применению государственными органами, физическими и юридическими лицами. Уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, являются территориальные Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии (далее - Департаменты), ответственные за ведение системы каталогизации продукции и формирование каталогов выпускаемой продукции на территории Республики Казахстан.

Производитель продукции заполняет форму каталожного листа продукции (далее - КЛП) согласно Информационной системе каталогизации продукции, которая размещена на сайте КТРМ МИР РК www.memst.kz. Заявитель предоставляет КЛП в трех экземплярах на бумажном носителе на государственном и русском языках вместе с заявкой на регистрацию в соответствующие Департаменты, исходя из его фактического адреса.

Не допускается заполнять один КЛП на несколько видов продукций, производимых по различным нормативным документам.

Регистрация в системе каталогизации продукции не подлежат:

1) опытные образцы (опытные партии) продукции, установочные серии продукции;

2) продукция единичного производства, поставляемую конкретному заказчику;

3) продукцию, на которую нормативные документы не разрабатываются (например, авторские виды продукции, сувениры)

4) составные части продукции, технологическую оснастку и инструменты, создаваемые и применяемые только на предприятии изготовителе.

При заполнении КЛП производитель (заявитель) должен учитывать интерес потребителя в получении информации о возможности выбора и использования продукции, а так же собственную заинтересованность в доведении до потребителя информации о продукции.

Продукция из системы каталогизации исключается в трех случаях:

- ликвидации производителя;

- заявления производителя;

- выявления фактов представления недостоверных сведений, явившихся основанием для внесения (включения) продукции в систему каталогизации продукции.

Зарегистрированные КЛП и изменения к ним в электронном виде хранятся в информационной системе каталогизации продукции.

Зарегистрированные КЛП и изменения к ним в бумажном виде хранятся в соответствующих территориальных Департаментах.

Аннулированные КЛП и КЛП, которые заполнены на основе нормативных документов с истекшим сроком хранения, переносятся в архив информационной системы каталогизации продукции для хранения. Срок хранения аннулированных КЛП 5 лет.

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте КТРМ www.memst.kz, или запросить в Департаменте Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астана. Наш адрес: г.Астана, пр. Мәңгілік ел, 11, телефоны: 75-05-41, Email: gosnadzor_astana@mail.ru