На фоне роста заболеваемости растет и желание казахстанцев застраховаться: объем премий по добровольному страхованию на случай болезни вырос на 5% за год

Самые распространенные заболевания в РК - проблемы с органами дыхания. Число больных выросло за год на 14%

К началу текущего года заболеваемость населения достигла 56,8 болезней, зарегистрированных впервые в жизни, на 100 человек - это на 8,3% больше, чем годом ранее.

Самый высокий уровень заболеваемости - в экологически проблемных регионах страны: промышленной Павлодарской области (75,7 заболеваний на 100 человек) и южной столице (71,5 заболеваний на 100 человек).

Заболеваемость детей также увеличилась - с 87,2 случаев на 100 детей в возрасте до 14 лет в 2015 году до 94,9 случаев - по итогам 2016 года.

В то же время, рост показателей заболеваемости детей и взрослых может показывать не столько рост числа заболевших, сколько рост выявляемости заболеваний благодаря регулярным скринингам, предусмотренным госпрограммами, и росту доступности медицинской помощи сельскому населению, особенно проживающему в отдаленных и труднодоступных регионах. Так, по словам министра здравоохранения Елжана Биртанова в сельской местности активно развивается транспортная медицина: функционируют уже 49 передвижных медицинских комплексов, 40 трассовых медико-спасательных пунктов и 3 лечебно-диагностических поезда.

В результате принятых системных мер по данным МЗ РК в Казахстане за последние 5 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 6 лет, общая смертность снизилась на 27%, материнская смертность - почти в 1,4 раза, младенческая смертность - в 1,7 раза, смертность от злокачественных заболеваний - на 20%, смертность от туберкулеза - в 5 раз.

Самые «популярные» среди болезней казахстанцев - заболевания органов дыхания. На них приходится 43,5% зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни.

На втором месте - болезни мочеполовой системы (7,5%), далее - болезни органов пищеварения (7,4%).

На фоне роста выявляемости болезней, в РК растет и число оказанных высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ). Так, в 2016 году объем помощи по госпитализациям для оказания ВТМУ увеличился на 26,1%. Связано это с изменением перечня кодов высокотехнологичной помощи и расширением доступности услуг для населения. За прошедший год выполнено 926 операций по трансплантации, из них трансплантаций сердца - 12, трансплантация легких - 1, почек - 204, кожи - 126, сухожилий - 492, костного мозга - 59, печени - 45.

Растет и ответственность казахстанцев за свое здоровье. Так, по итогам полугодия объем страховых премий, собранных компаниями по добровольному личному страхованию на случай болезней, вырос на 5,4%, до 16,28 млрд тг. Почти две трети из них пришлось на тройку лидеров: Халык-Казахинстрах (4,15 млрд тг, -5,7% за год), Интертич (3,1 млрд тг, +36,2% за год), и Казкоммерц-Полис (2,55 млрд тг, сразу +89,8% за год).

При этом помимо добровольного страхования с 1 июля в стране работает система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Согласно сообщению МЗ РК, по оперативным данным «Фонда социального медицинского страхования» взносы и отчисления в июле 2017 года составили по ОСМС 800 млн тенге. Лидерами по уплате отчислений и взносов являются 4 региона страны: Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Алматинская области.

Министр здравоохранения заявил, что прогноз поступлений по ОСМС в целом на 2017 год составляет свыше 23 млрд тенге, из них доля отчислений - 95%, доля взносов - 5%.

Страховые выплаты по добровольному страхованию на случай болезни также увеличились: +2,9%, до 9,27 млрд тг. Здесь на лидера - Халык-Казахинстрах - пришлось сразу 36% выплат: 3,34 млрд тг, что на 6% меньше прошлогодних показателей. На втором месте - Интертич (1,9 млрд тг, +12,5% за год), далее - Евразия (1,33 млрд тг, +12,6% за год).

По итогам прошлого года поступления по страховым премиям в секторе составляли 23,85 млрд тг (+10,9% за год), страховые выплаты - 17,64 млрд тг (-2,6% год-к-году).