В Атырау мужчина задержал преступника, устроившего разбойное нападение

Мужчину представят к награде за проявленное мужество и героизм при задержании преступников.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор в отношении двоих подсудимых, обвиняемых в разбойном нападении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.





Как установлено в суде, подсудимые, вооружившись пистолетом «Оса», и скрыв лица масками, проникли в частный дом. Угрожая пистолетом, связав 59-летнюю женщину, похитили деньги в сумме 23 030 965 тенге и золотые украшения стоимостью 870 000 тенге. После совершения преступления скрылись.





"Сосед по дому, улышав крик потерпевший о помощи, на своей машине кинулся в погоню за беглецами. Задержав подсудимого С.,у которого был травматический пистолет, передал его проезжающим мимо военнослужащим воинской части. Второй фигурант М.убежал, но по дороге у него выпали деньги в сумме 18 990 965 тенге и драгоценности. Спустя некоторое время он был задержан по горячим следам сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.





Суд признал подсудимых виновными по п.2 ч.4 ст.192 УК Республики Казахстан (разбой, совершенный в особо крупном размере). По приговору суда подсудимый С. лишен свободы на 10 лет, а в действиях подсудимого М. был признан опасный рецидив, в связи чем ему было назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Также им определена конфискация имущества. В пользу потерпевшей с подсудимых взыскана сумма ущерба.





Кроме того, суд вынес частное постановление акиму города Атырау и начальнику ДВД Атырауской области о представлении к награде соседа потерпевшей за проявленное мужество и героизм при задержании преступников.





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