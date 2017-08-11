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В Саудовской Аравии певца арестовали за дэб на сцене

11 августа 2017, 11:34

Молодого певца из Саудовской Аравии арестовали во вторник в Эт-Таифе после того, как во время выступления он сделал дэб — модное движение хип-хоп-исполнителей.

Видео с певцом по имени Абдалла аль-Шахарани, который дэбит, сразу же стало вирусным. Дело в том, что в Саудовской Аравии этот жест запрещён Управлением по борьбе с наркотиками, потому что он якобы делает отсылку к наркокультуре. На самом деле к наркотикам он не имеет никакого отношения, он пришёл из хип-хоп-среды, пишет Life.ru.


Впервые мир увидел этот жест в клипе рэпера Skippa Da Flippa в 2014 году, и с тех пор он буквально стал мемологичным. Теперь его используют не только музыканты, но и спортсмены — можно вспомнить того же бегуна Усейна Болта.


Однако, прежде чем Абдаллу аль-Шахарани арестовали, он извинился перед согражданами в своём "твиттере".

Я приношу свои извинения перед нашим уважаемым правительством и моей аудиторией за непреднамеренное и спонтанное танцевальное движение на фестивале в Таифе".

Несмотря на арест и публичные извинения, в Сети разразились горячие споры по поводу этого поступка. Некоторые считают, что певец даже не знал, что это значит, и раз он раскаялся, то его можно отпустить. Однако довольно большая часть саудовской аудитории считает такое поведение неприемлемым для публичного артиста.

Юлия Зинченко

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