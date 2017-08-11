В Саудовской Аравии певца арестовали за дэб на сцене

Видео с певцом по имени Абдалла аль-Шахарани, который дэбит, сразу же стало вирусным. Дело в том, что в Саудовской Аравии этот жест запрещён Управлением по борьбе с наркотиками, потому что он якобы делает отсылку к наркокультуре. На самом деле к наркотикам он не имеет никакого отношения, он пришёл из хип-хоп-среды,





Впервые мир увидел этот жест в клипе рэпера Skippa Da Flippa в 2014 году, и с тех пор он буквально стал мемологичным. Теперь его используют не только музыканты, но и спортсмены — можно вспомнить того же бегуна Усейна Болта.







