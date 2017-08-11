Нефтяное оборудование с маркой «Сделано в Атырау»

Атырауские машиностроители завода, уже несколько лет успешно конкурирующие на внутреннем рынке с зарубежными производителями самого сложного нефтяного оборудования, продолжают развивать производство, сообщает сообщает Казинформ





По Государственной программе ФИИР предприятие получило в Банке развития Казахстана льготный кредит в 5,5 миллиардов тенге. После завершения модернизации, заводчане приступят к изготовлению сверхгабаритного оборудования весом свыше тысячи тонн, аналогов которому в нашей стране еще не производилось.





Но уже сегодня на предприятии применяется немало ноу-хау. Например, на обточку фланца на станке с программным обеспечением уходит всего 4 минуты. Раньше эта операция занимала до 5 часов. Сварочный комплекс вообще меняет все представления о процессе сварки с веером искр. Сегодня это чуть ли не хирургическая операция.





«Сейчас на шов в два метра у нас уходит 90 секунд. Раньше на такой шов времени уходило в 7 раз больше», - рассказывает сварщик Сергей Швецов.





А таких швов при изготовлении сверхтяжелых изделий требуются сотни и сотни. Так что трудно даже подсчитать, какая экономия времени получается. Это уж не говоря о качестве и точности. Одно дело, когда сварщик варит, водя электродом по металлу, и совсем иное - когда это делает машина. При этом работают машиностроители не с обычным металлам. Для изготовления сверхпрочного оборудования для нефтяных компаний используется углеродистая плакированная сталь толщиной в 70 миллиметров. С такой сталью, а поставляют ее из Австрии, в нашей стране раньше никто не работал. Из нее были изготовлены и отправлены нефтяникам первые колонны и сепараторы весом до 500 тонн, транспортировка которых по городским улицам стала тоже уникальной операцией, за которой следили сотни атыраусцев. А в соцсетях потом кто-то пошутил, что в Атырау начали изготавливать Протоны и часть людей, видя похожие на ракеты махины, в это даже поверили.





«Наличие плакированного слоя на трехфазном сепараторе обеспечивает защиту от химического воздействия сероводорода. Подобного рода сепараторы в Казахстане производятся впервые. Ране все это поставлялось из-за границы», - говорит заместитель машиностроительного завода по производству Сергей Криворучко.





Успешно конкурируя с компаниями из Европы и Америки за заказы нефтяных компаний, машиностроители продолжают расширять производство. По государственной программе ФИИР предприятие получило льготный кредит в 5.5 миллиардов тенге.





«Освоением новых видов продукции мы занимаемся уже несколько лет. Тот уровень развития производства, которого мы достигли, позволяет нам участвовать в самых крупных нефтяных проекта страны. Это проекты по освоению месторождений Карачаганак, Тенгиз, работаем с компаний НКОК, многими дочерними подразделениями этих компаний. Сейчас готовимся к тендеру на поставки оборудования дня нефтехимического комплекса, сооружение которого начинается в нашей области. Хотели бы стать субподрядчиками китайской компании, которая будет поставлять оборудование для комплекса», - рассказывает директор завода Александр Донсков.





И хотя предприятие чувствует себя на рынке достаточно уверенно, останавливаться на том, что имеют, заводчане не только не хотят, но и не имеют права. Конкуренция за заказы нефтяных компаний огромная. Все-тапки нельзя забывать, что традиционно этот «пирог» без борьбы забирали и делили известные на весь мир поставщики оборудования. Да и не секрет, что иностранцы с неохотой подпускают к своим проектам местных. И не только потому, что бояться срыва сроков заказов, опасаются за качество. В этом деле немаловажную роль играет и политика - заказать оборудование у «своих» компаний, значит обеспечить работой граждан своих стран. Потому с таким скрипом и идет наращивание казахстанского содержания в проектах.





Вот и нужно атырауским машиностроителям постоянно повышать свои возможности на равных конкурировать с иностранными компаниями. Даже не на равных, а желательно обходя их хотя бы на пол оборота - чтоб придраться не к чему было.





«Мы начали строительство еще двух новых производств. Это цех горячего цинкования, а так же цех по кузнечно- прессовым изделиям. Расширяем другие уже успешно работающие цеха. Еще цех по производству фланцев строим. Мы их пока вынуждены закупать. А будут свои - конечная стоимость готовой продукции снизится. Да и любое новое расширение производства - это и рабочие места, и налоги. Печи нам нужны высокочастотные. Потому что главная цель - перейти на полный цикл изготовления всех комплектующих, необходимых для производимого на заводе крупногабаритного нефтяного оборудования. Поэтому государственная поддержка в виде льготного кредита, а он нам выдан на 14 лет, для нас очень важна», - говорит Александр Донсков.





После завершения процесса расширения производства, заводчане смогут изготавливать для нефтяников оборудование диаметром до 16 и длиной до 100 метров. Вес таких изделий превысит тысячу сто тонн.





А. Соколов.



